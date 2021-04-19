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Дмитрий Гордон. Что американцы сделают с Путиным. Война с олигархами. Покушение на Лукашенко 19.04.2021

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Дмитрий Гордон 19.04.2021. Что американцы сделают с Путиным. Война с олигархами. Покушение на Лукашенко
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Дмитрий Гордон - Что американцы сделают с Путиным. Война с олигархами. Покушение на Лукашенко (19 Апреля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном".


- О вероятности вторжения России и встрече Зеленского с Макроном
- О высылке 18 российских дипломатов из Чехии и розыске Петрова и Боширова
- об Украине в ЕС и НАТО и воровстве 300 миллиардов на таможне
- возможно ли возрождение производства ядерного оружия в Украине
- об итогах встречи Зеленского с Макроном и Минских соглашениях
- «Байден хороводит Путина и издевается над ним»
- чего ждать от встречи Байдена с Путиным, о Карибском кризисе и блефе России
- о санкциях против России
- когда решится судьба конфликта на Донбассе
- о санкциях против контрабандистов и крахе СНБО
- о законе о статусе олигархов
- об усталости Зеленского, о том, в чем его вина, о его втором сроке и о Порошенко
- о заявлении Лукашенко о покушении на него.

 

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