Дмитрий Гордон в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном".



- О вероятности вторжения России и встрече Зеленского с Макроном

- О высылке 18 российских дипломатов из Чехии и розыске Петрова и Боширова

- об Украине в ЕС и НАТО и воровстве 300 миллиардов на таможне

- возможно ли возрождение производства ядерного оружия в Украине

- об итогах встречи Зеленского с Макроном и Минских соглашениях

- «Байден хороводит Путина и издевается над ним»

- чего ждать от встречи Байдена с Путиным, о Карибском кризисе и блефе России

- о санкциях против России

- когда решится судьба конфликта на Донбассе

- о санкциях против контрабандистов и крахе СНБО

- о законе о статусе олигархов

- об усталости Зеленского, о том, в чем его вина, о его втором сроке и о Порошенко

- о заявлении Лукашенко о покушении на него.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Что американцы сделают с Путиным. Война с олигархами. Покушение на Лукашенко (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.