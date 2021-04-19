В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Смешко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, колишній керівник військової розвідки, голова Служби Безпеки України 2003-2005 рр.;

– Веніславський Федір, народний депутат України, фракція "Слуга народу"" , представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України";

– Жмеренецький Олексій, народний депутат "Слуга народу";

– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання

– Чорновіл Тарас, народний депутат попередніх скликань;

– Куніцин Сергій, народний депутат попередніх скликань (екс представник президента України в Автономній республіці Крим);

– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань.

Обговорювані теми:

– Нормандська зустріч на рівні радників. Нарощення військ, скільки триватиме ескалація на Донбасі?

– Затримання українського консула та взаємне висилання дипломатів. Чи не відійде питання Криму на задній план?

– Локдаун. Порушення в Києві та регіонах. Вакцинація.

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