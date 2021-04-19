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НАШ. Важливе. "Ключи" от Крыма. Встреча "нормандской четвёрки" на уровне советников 19.04.2021

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НАШ 19.04.2021. Важливе. "Ключи" от Крыма. Встреча "нормандской четвёрки" на уровне советников
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НАШ - Важливе. "Ключи" от Крыма. Встреча "нормандской четвёрки" на уровне советников (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

 

Гості студії:
– Смешко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, колишній керівник військової розвідки, голова Служби Безпеки України 2003-2005 рр.;
– Веніславський Федір, народний депутат України, фракція  "Слуга народу"" , представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України";
– Жмеренецький Олексій, народний депутат "Слуга народу";
– Заружко Валерія, народний депутат України  VIII скликання    
– Чорновіл Тарас, народний депутат попередніх скликань;
– Куніцин Сергій, народний депутат попередніх скликань (екс представник президента України в Автономній республіці Крим);
– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань.

 

Обговорювані теми:
– Нормандська зустріч на рівні радників. Нарощення військ, скільки триватиме ескалація на Донбасі? 
– Затримання українського консула та взаємне висилання дипломатів. Чи не відійде питання Криму на задній план?
– Локдаун. Порушення в Києві та регіонах. Вакцинація.

 

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