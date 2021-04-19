Чехия призвала Великобританию, своих союзников по НАТО и весь цивилизованный мир последовать ее примеру и выслать российских дипломатов. То есть по мнению официальной Прага русским не место в цивилизованном мире. 62 человека, дипломаты и члены их семей покинули Чехию.

За минувшие выходные Зеленский встретился с Макроном в Париже. В итоге Франция заявила о готовности продавать ВСУ летальное оружие, а также рисовать новые красные линии, переступив которые Россию ожидают новые санкции.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Европа чертит вокруг России новые красные линии (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.