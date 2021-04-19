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60 минут. Вечерний выпуск. Европа чертит вокруг России новые красные линии 19.04.2021

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60 минут 19.04.2021. Вечерний выпуск. Европа чертит вокруг России новые красные линии
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60 минут - Вечерний выпуск. Европа чертит вокруг России новые красные линии (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Чехия призвала Великобританию, своих союзников по НАТО и весь цивилизованный мир последовать ее примеру и выслать российских дипломатов. То есть по мнению официальной Прага русским не место в цивилизованном мире. 62 человека, дипломаты и члены их семей покинули Чехию.

 

За минувшие выходные Зеленский встретился с Макроном в Париже. В итоге Франция заявила о готовности продавать ВСУ летальное оружие, а также рисовать новые красные линии, переступив которые Россию ожидают новые санкции.

 

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