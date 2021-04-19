Митинг за Навального. Зачем Лукашенко рассказ о «покушении» на него? В чем Чехия обвиняет ГРУ

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Навального перевели в стационар для осужденных. Власти предупреждают о «провокациях» на митинге

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с анонсом митинга в поддержку Алексея Навального. Видеохостинг сообщил, что Роскомнадзор внес видео в реестр запрещенных материалов. Также YouTube сообщил, что если видео не удалят владельцы канала, то его будут вынуждены заблокировать администраторы платформы. Видео набрало почти 2,5 миллиона просмотров, оно находится на первом месте во вкладке «Тренды».

Генпрокуратура предупредила об административной и уголовной ответственности для участников и организаторов несанкционированных акций. Ранее МВД опубликовало заявление, в котором призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения заявленных мест их проведения из-за возможных провокаций и распространения коронавируса.

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