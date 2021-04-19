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Дождь. Давление на YouTube и СМИ, угрозы МВД и прокуратуры: как власть готовится к митингу за Навального 19.04.2021

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Телеканал Дождь 19.04.2021. Давление на YouTube и СМИ, угрозы МВД и прокуратуры: как власть готовится к митингу за Навального
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Телеканал Дождь - Давление на YouTube и СМИ, угрозы МВД и прокуратуры: как власть готовится к митингу за Навального (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с анонсом митинга в поддержку Алексея Навального. Видеохостинг сообщил, что Роскомнадзор внес видео в реестр запрещенных материалов. Также YouTube сообщил, что если видео не удалят владельцы канала, то его будут вынуждены заблокировать администраторы платформы. Видео набрало почти 2,5 миллиона просмотров, оно находится на первом месте во вкладке «Тренды».

 

Генпрокуратура предупредила об административной и уголовной ответственности для участников и организаторов несанкционированных акций. Ранее МВД опубликовало заявление, в котором призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения заявленных мест их проведения из-за возможных провокаций и распространения коронавируса.

 

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