В этом выпуске:

- Между Россией и Чехией шпионский скандал;

- В Беларуси задержана группа, подозреваемая в организации госпереворота и покушения на Лукашенко и его детей;

- Вместо американских кораблей в Черное море отправляются британские;

- Байден пообещал защитить Японию от Китая и Северной Кореи в том числе с помощью ядерного оружия;

- В Индии новый антирекорд – за сутки 273 тысячи заболевших ковидом;

- Две трети иностранных инвесторов в российский госдолг оказались вовсе не иностранными;

- Форбс обновил список богатейших семей Кремля и Белого дома;

- Роскосмос задумался о создании сверхчеловека.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Заговорщики в строю. Богачи из Кремля. Вертолет на Марсе. Галопом по Европам (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.