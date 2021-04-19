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Константин Сёмин. Заговорщики в строю. Богачи из Кремля. Вертолет на Марсе. Галопом по Европам 19.04.2021

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Константин Сёмин 19.04.2021. Заговорщики в строю. Богачи из Кремля. Вертолет на Марсе. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Заговорщики в строю. Богачи из Кремля. Вертолет на Марсе. Галопом по Европам (19 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 19 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Между Россией и Чехией шпионский скандал;
- В Беларуси задержана группа, подозреваемая в организации госпереворота и покушения на Лукашенко и его детей;
- Вместо американских кораблей в Черное море отправляются британские;
- Байден пообещал защитить Японию от Китая и Северной Кореи в том числе с помощью ядерного оружия;
- В Индии новый антирекорд – за сутки 273 тысячи заболевших ковидом;
- Две трети иностранных инвесторов в российский госдолг оказались вовсе не иностранными;
- Форбс обновил список богатейших семей Кремля и Белого дома;
- Роскосмос задумался о создании сверхчеловека.

 

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