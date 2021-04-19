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Николай Стариков. Новая реальность 2021. Реванш Эрдогана и выборы в России 19.04.2021

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Николай Стариков 19.04.2021. Новая реальность 2021. Реванш Эрдогана и выборы в России
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Николай Стариков - Новая реальность 2021. Реванш Эрдогана и выборы в России (19 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Новый Мировой Порядок 2021
- О чемпионате мира по фигурному катанию
- О реваншистских настроениях Турции
- О внутренней повестке 2021 года
- О объединении трёх патриотических партий
- О новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- О присоединении «Изборского клуба» к патриотической коалиции
- О грязных методах политической борьбы «Единой России» и Евгения Фёдорова
- Об ответе Сергея Михеева единоросу Евгению Фёдорову
- О попытке очернения Николая Старикова.

 

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