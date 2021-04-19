Байден подставил Украину: она пошла под размен СП-2. Армен Гаспарян

Суд огласил приговор Соболь, и Пригожин тут же затроллил навальнистку

Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе

Высылка 20 сотрудников чешского дипломатического ведомства – таков ответ Москвы на недружественные действия Праги, устроившей на ровном месте «шпионский скандал». Усилия правительства Чехии по срыву поставок вакцины «Спутник V» и постройки нового энергоблока для АЭС указывают, что постсоветские «нерабы» из Праги явно взялись догонять других лакеев США – евроукров.

Смотрите онлайн Политическая Россия Обгонят ли чехи украинцев в соревновании "назло России отморожу уши" (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.