Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Обгонят ли чехи украинцев в соревновании "назло России отморожу уши" 19.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 19.04.2021. Обгонят ли чехи украинцев в соревновании "назло России отморожу уши"
19.04.2021 18.04.2021 18.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021
Еще

Политическая Россия - Обгонят ли чехи украинцев в соревновании "назло России отморожу уши" (19 Апреля 2021)

19 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 19 Апреля 2021

Высылка 20 сотрудников чешского дипломатического ведомства – таков ответ Москвы на недружественные действия Праги, устроившей на ровном месте «шпионский скандал». Усилия правительства Чехии по срыву поставок вакцины «Спутник V» и постройки нового энергоблока для АЭС указывают, что постсоветские «нерабы» из Праги явно взялись догонять других лакеев США – евроукров.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Обгонят ли чехи украинцев в соревновании "назло России отморожу уши" (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу