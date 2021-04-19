Политическая Россия - Обгонят ли чехи украинцев в соревновании "назло России отморожу уши" (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
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Высылка 20 сотрудников чешского дипломатического ведомства – таков ответ Москвы на недружественные действия Праги, устроившей на ровном месте «шпионский скандал». Усилия правительства Чехии по срыву поставок вакцины «Спутник V» и постройки нового энергоблока для АЭС указывают, что постсоветские «нерабы» из Праги явно взялись догонять других лакеев США – евроукров.
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