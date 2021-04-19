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Чиновники, депутаты, сенаторы обязаны отчитываться о своих доходах, недвижимом и движимом имуществе, которым владеют. Декларации за 2020-й показали, что среди тех, кто нынче заседает в российском парламенте, немало миллионеров и даже миллиардеров. Однако имеется и свой рейтинг «бедности».

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