Царьград. Главное - Стали известны имена самых богатых и самых бедных депутатов Госдумы (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Чиновники, депутаты, сенаторы обязаны отчитываться о своих доходах, недвижимом и движимом имуществе, которым владеют. Декларации за 2020-й показали, что среди тех, кто нынче заседает в российском парламенте, немало миллионеров и даже миллиардеров. Однако имеется и свой рейтинг «бедности».
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