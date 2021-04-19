Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир

Кедми сорвался на крепкие выражения, говоря о провокаторах в России

В эфире — «Стена Сосновского»!

- Чехия в угаре холодной войны

- Волков сдал всех

- Белоруссия – убить президента

- Прощание славянки.

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

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