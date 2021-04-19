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Время в 21:00 19.04.2021

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Время в 21:00 19.04.2021
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Время в 21:00 (19 Апреля 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: 20 чешских дипломатов высланы из России в ответ на спектакль Праги; новые данные об эффективности вакцины "Спутник V"; правительство расширяет условия льготной ипотеки; суперлигу мечты решили создать европейские футбольные клубы; Олег Тиньков в эфире Первого канала расскажет о своей болезни и как хочет помочь людям с той же бедой; ее одну группу российских детей вывезло Минобороны из Сирии; 80 лет одному из самых известных журналистов Виталию Игнатенко; российские фигуристы дома после триумфа в Японии.

 

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