Смотрите в этом выпуске: 20 чешских дипломатов высланы из России в ответ на спектакль Праги; новые данные об эффективности вакцины "Спутник V"; правительство расширяет условия льготной ипотеки; суперлигу мечты решили создать европейские футбольные клубы; Олег Тиньков в эфире Первого канала расскажет о своей болезни и как хочет помочь людям с той же бедой; ее одну группу российских детей вывезло Минобороны из Сирии; 80 лет одному из самых известных журналистов Виталию Игнатенко; российские фигуристы дома после триумфа в Японии.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.