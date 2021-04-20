Полный контакт. Навальный надоедает в колонии. «Пытки» конфетой и курицей. Киев провоцирует войну 08.04.2021

Полный контакт. Украина провоцирует войну. Боевые действия в Донбассе. Протесты в США 13.04.2021

Полный контакт. Реакция на звонок Байдена Путину. Отношения РФ и США. Киев заискивает перед НАТО 14.04.2021

Доброе утро!

«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.