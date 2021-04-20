Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию и оправляется в Вашингтон. Как сообщили в Госдепартаменте США, он улетает на родину для общения с семьей и консультаций. Салливан, однако, уезжает не по своей воле. К России он буквально прикипел и уже дважды отказывался следовать рекомендациям МИД РФ, видимо, добиваясь того, чтобы его официально выгнали по всей форме, признав персоной нон грата.

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