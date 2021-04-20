Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. По горячим следам 20.04.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут 20.04.2021. По горячим следам
20.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 13.04.2021
Еще

60 минут - По горячим следам (20 Апреля 2021)

235 просмотров
3
0
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию и оправляется в Вашингтон. Как сообщили в Госдепартаменте США, он улетает на родину для общения с семьей и консультаций. Салливан, однако, уезжает не по своей воле. К России он буквально прикипел и уже дважды отказывался следовать рекомендациям МИД РФ, видимо, добиваясь того, чтобы его официально выгнали по всей форме, признав персоной нон грата.

 

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу