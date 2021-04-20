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Дождь. «Новые приключения» Петрова и Боширова. Что известно о шпионском скандале в Чехии 20.04.2021

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Телеканал Дождь 20.04.2021. «Новые приключения» Петрова и Боширова. Что известно о шпионском скандале в Чехии
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Телеканал Дождь - «Новые приключения» Петрова и Боширова. Что известно о шпионском скандале в Чехии (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

19 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что возможных сотрудников российской разведки Александра Петрова и Руслана Боширова связывают с взрывами на складе боеприпасов в чешской Врбетице. Ранее, 17 апреля, в Чехии Петрова и Боширова объявили в розыск,  а также выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сами взрывы в Врбетице произошли в 2014 года. В том же году, по данным чешских властей, они приезжали в Прагу. Об истории с «Новичком», взрывами боеприпасов и двумя звездами самых тайных служб мы поговорили с Романом Доброхотовым, главредом проекта The Insider.

 

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