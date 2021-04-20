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Николай Стариков. 21 апреля – что ждёт Россию. Послание Президента и прививочный туризм 20.04.2021

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Николай Стариков 20.04.2021. 21 апреля – что ждёт Россию. Послание Президента и прививочный туризм
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Николай Стариков - 21 апреля – что ждёт Россию. Послание Президента и прививочный туризм (20 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В интервью ресурсу «Украину.РУ» рассказал, почему сторонникам Навального важно провести митинги в день оглашения послания Путина Федеральному Собранию. 
Кроме того, объяснил, зачем Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов в Вребтицах.

 

-  Почему украинский консул занимался шпионажем в России?
-  Возможен ли разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной? 
-  Зачем Чехия спустя 7 лет обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов еще в 2014 году? Как в этом деле замешаны Петров и Боширов? 

 

Напомним, Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений в якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Вребтицах еще в 2014 году. Причем в организации взрыва подозревают ставших уже легендарными разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по истории с отравлением Скрипалей в Британии. 

 

В Белоруссии в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек. Ранее Лукашенко сообщил, что российские и белорусские силовики задержали в Москве группу террористов, которые готовили покушение на него и его детей по приказу спецслужб США.

 

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