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Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе

На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог.

- Почему США ведут себя непоследовательно в политическом поле?

- О предсказуемости США

- Что украл Трамп у демократов и что дал России?

- Об экономическом рейтинге России

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