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Политическая Россия. Разрыв с Западом: пришло время обсуждать сферы влияния. Сергей Михеев 20.04.2021

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Политическая Россия 20.04.2021. Разрыв с Западом: пришло время обсуждать сферы влияния. Сергей Михеев
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Политическая Россия - Разрыв с Западом: пришло время обсуждать сферы влияния. Сергей Михеев (20 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог.

 

- Почему США ведут себя непоследовательно в политическом поле?
- О предсказуемости США 
- Что украл Трамп у демократов и что дал России?
- Об экономическом рейтинге России 
- Что скажет Путин в послании? 
- О сильных сторонах России.

 

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