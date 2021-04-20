Политическая Россия - Разрыв с Западом: пришло время обсуждать сферы влияния. Сергей Михеев (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
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На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог.
- Почему США ведут себя непоследовательно в политическом поле?
- О предсказуемости США
- Что украл Трамп у демократов и что дал России?
- Об экономическом рейтинге России
- Что скажет Путин в послании?
- О сильных сторонах России.
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