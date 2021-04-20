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Открытый эфир. Биполярное политическое расстройство и срыв переворота в Белоруссии 20.04.2021

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Открытый эфир 20.04.2021. Биполярное политическое расстройство и срыв переворота в Белоруссии
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Открытый эфир - Биполярное политическое расстройство и срыв переворота в Белоруссии (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Убить президента во время парада 9 мая? Как именно оппозиция Белоруссии готовилась совершить кровавый теракт и взять власть в республике?

 

- Белорусская явка провалена - время делать ставку на «берлинского пациента». Почему помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вдруг заявил, что - цитата - «Навальный умрет в тюрьме»?

 

- «Петров, Боширов и Новичок» - снова в деле - зачем чешские власти именно сейчас обвинили Россию во взрыве оружейного склада 7-летней давности.

 

- А также: польские наемники под покровом ночи высадились на линии разграничения со стороны Украины - зачем ВСУ укрепляют иностранными «солдатами удачи» без знаков отличия, вооруженными до зубов?

 

- Раздвоение Байдена. Почему президент США сразу после сообщения о желании диалога с Москвой объявляет у себя в стране чрезвычайное положение из-за российской угрозы?

 

- Горящие баки, разбитые витрины, грабежи и поврежденные машины - почему активисты движения BLM опять взялись за оружие?

 

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