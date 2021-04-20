Открытый эфир - Биполярное политическое расстройство и срыв переворота в Белоруссии (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
Открытый эфир. 13-летний предводитель эстонских неонацистов и угроза российских серферов на Курилах 15.04.2021
Еще
- Убить президента во время парада 9 мая? Как именно оппозиция Белоруссии готовилась совершить кровавый теракт и взять власть в республике?
- Белорусская явка провалена - время делать ставку на «берлинского пациента». Почему помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вдруг заявил, что - цитата - «Навальный умрет в тюрьме»?
- «Петров, Боширов и Новичок» - снова в деле - зачем чешские власти именно сейчас обвинили Россию во взрыве оружейного склада 7-летней давности.
- А также: польские наемники под покровом ночи высадились на линии разграничения со стороны Украины - зачем ВСУ укрепляют иностранными «солдатами удачи» без знаков отличия, вооруженными до зубов?
- Раздвоение Байдена. Почему президент США сразу после сообщения о желании диалога с Москвой объявляет у себя в стране чрезвычайное положение из-за российской угрозы?
- Горящие баки, разбитые витрины, грабежи и поврежденные машины - почему активисты движения BLM опять взялись за оружие?
Смотрите онлайн Открытый эфир Биполярное политическое расстройство и срыв переворота в Белоруссии (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.