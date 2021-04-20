Открытый эфир. Как Киев Берлин обманул и «Глобальные тенденции - 2040» 13.04.2021

Открытый эфир. Patriot из США для «настоящих патриотов» Украины 14.04.2021

Открытый эфир. 13-летний предводитель эстонских неонацистов и угроза российских серферов на Курилах 15.04.2021

- Убить президента во время парада 9 мая? Как именно оппозиция Белоруссии готовилась совершить кровавый теракт и взять власть в республике?

- Белорусская явка провалена - время делать ставку на «берлинского пациента». Почему помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вдруг заявил, что - цитата - «Навальный умрет в тюрьме»?

- «Петров, Боширов и Новичок» - снова в деле - зачем чешские власти именно сейчас обвинили Россию во взрыве оружейного склада 7-летней давности.

- А также: польские наемники под покровом ночи высадились на линии разграничения со стороны Украины - зачем ВСУ укрепляют иностранными «солдатами удачи» без знаков отличия, вооруженными до зубов?

- Раздвоение Байдена. Почему президент США сразу после сообщения о желании диалога с Москвой объявляет у себя в стране чрезвычайное положение из-за российской угрозы?

- Горящие баки, разбитые витрины, грабежи и поврежденные машины - почему активисты движения BLM опять взялись за оружие?

Смотрите онлайн Открытый эфир Биполярное политическое расстройство и срыв переворота в Белоруссии (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.