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Между тем. Радикальная Украина 20.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 20.04.2021. Радикальная Украина
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Между тем с Наталией Метлиной - Радикальная Украина (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Зеленский требует от Запада решить - либо Украину берут в НАТО, либо она должна получить статус ядерной державы. И все это на фоне расцвета в Незалежной неонацистского движения! Радикалы даже гордятся, что смогли заставить Зеленского изменить политический курс.

 

Почему Европа не замечает радикализации Украины, закрывает глаза на рост агрессивного национализма в стране? Много ли в НАТО желающих пойти воевать за такую Украину? А что будет, если США прикажут НАТО все же принять Украину в альянс? Как сами украинцы воспринимают антироссийскую истерию своих властей?

 

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