Между тем. На что готов пойти Зеленский ради НАТО 13.04.2021

Зеленский требует от Запада решить - либо Украину берут в НАТО, либо она должна получить статус ядерной державы. И все это на фоне расцвета в Незалежной неонацистского движения! Радикалы даже гордятся, что смогли заставить Зеленского изменить политический курс.

Почему Европа не замечает радикализации Украины, закрывает глаза на рост агрессивного национализма в стране? Много ли в НАТО желающих пойти воевать за такую Украину? А что будет, если США прикажут НАТО все же принять Украину в альянс? Как сами украинцы воспринимают антироссийскую истерию своих властей?

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Радикальная Украина (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.