Навального перевели в стационар для осужденных. Власти предупреждают о «провокациях» на митинге

Давление на YouTube и СМИ, угрозы МВД и прокуратуры: как власть готовится к митингу за Навального

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По мере приближения к 21 апреля, когда президент Владимир Путин огласит свое Послание Федеральному собранию, растет и число связанных с этим событием прогнозов – о чем именно скажет президент. Пока ясно лишь одно: главной темой, как уже объявлено в Кремле, станет выход России из пандемического кризиса и меры поддержки граждан.

Главное управление МВД по Москве призвало граждан не приходить на несанкционированные протестные акции в центре столицы и предупредило об ответственности за участие в них. После того, как сторонники Навального объявили о всероссийском митинге в его поддержку, штабы оппозиционера столкнулись с беспрецедентным давлением. Полиция задерживает сотрудников штабов, а в некоторых городах неизвестные устраивают странные провокации.

Судья Лилия Винокурова Советского районного суда Воронежа оправдала 11 участников митингов 23 и 31 января, на которых составили протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митинга.

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