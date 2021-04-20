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Дождь. Россия готовится к митингам за Навального. Что ждать от послания Путина? Дело о январских митингах 20.04.2021

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Телеканал Дождь 20.04.2021. Россия готовится к митингам за Навального. Что ждать от послания Путина? Дело о январских митингах
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Телеканал Дождь - Россия готовится к митингам за Навального. Что ждать от послания Путина? Дело о январских митингах (20 Апреля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

По мере приближения к 21 апреля, когда президент Владимир Путин огласит свое Послание Федеральному собранию, растет и число связанных с этим событием прогнозов – о чем именно скажет президент. Пока ясно лишь одно: главной темой, как уже объявлено в Кремле, станет выход России из пандемического кризиса и меры поддержки граждан. 

 

Главное управление МВД по Москве призвало граждан не приходить на несанкционированные протестные акции в центре столицы и предупредило об ответственности за участие в них. После того, как сторонники Навального объявили о всероссийском митинге в его поддержку, штабы оппозиционера столкнулись с беспрецедентным давлением. Полиция задерживает сотрудников штабов, а в некоторых городах неизвестные устраивают странные провокации. 

 

Судья Лилия Винокурова Советского районного суда Воронежа оправдала 11 участников митингов 23 и 31 января, на которых составили протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митинга. 

 

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