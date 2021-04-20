Кедми сорвался на крепкие выражения, говоря о провокаторах в России

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Власти Чехии своими обвинениями в адрес Москвы по взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году опозорились на весь мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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