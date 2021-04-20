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Соловьёв LIVE. "Позор на весь мир". Мария Захарова жестко об антироссийском демарше Чехии 20.04.2021

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Соловьёв LIVE 20.04.2021. "Позор на весь мир". Мария Захарова жестко об антироссийском демарше Чехии
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Соловьёв LIVE - "Позор на весь мир". Мария Захарова жестко об антироссийском демарше Чехии (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Власти Чехии своими обвинениями в адрес Москвы по взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году опозорились на весь мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

 

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