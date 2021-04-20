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НАШ. Марафон. Рост цен и уровня бедности. Вечеринка Тищенко. Нормандский формат - встреча советников 20.04.2021

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НАШ 20.04.2021. Марафон. Рост цен и уровня бедности. Вечеринка Тищенко. Нормандский формат - встреча советников
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НАШ - Марафон. Рост цен и уровня бедности. Вечеринка Тищенко. Нормандский формат - встреча советников (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

 

Гості студії: 
I ЧАСТИНА
— Дмитро Соломчук, народний депутат України, фракція «Слуга народу»
— Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук 
— Ігор Уманський, екс-міністр фінансів України (4 березня 2020 по 30 березня 2020)
— Михайло Поживанов, доктор технічних наук, політичний діяч, нардеп II, IV, V,VI скл. 

 

II ЧАСТИНА
 — Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник.

 

Обговорювані теми: 
– Бідність в Україні на тлі зростання цін на продукти харчування; 
– Скандал між Марченком та Саакашвілі;
– Нардеп Тищенко влаштував вечірку для дружини в ресторані і порушив карантинні обмеження;
– В Україні стартувала вакцинація препаратом Pfizer;
 – До кінця року МОЗ планує прищепити від коронавірусу половину дорослого населення України;
– Відбулися переговори в Нормандському форматі на рівні радників глав держав.

 

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