В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Дмитро Соломчук, народний депутат України, фракція «Слуга народу»

— Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук

— Ігор Уманський, екс-міністр фінансів України (4 березня 2020 по 30 березня 2020)

— Михайло Поживанов, доктор технічних наук, політичний діяч, нардеп II, IV, V,VI скл.

II ЧАСТИНА

— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник.

Обговорювані теми:

– Бідність в Україні на тлі зростання цін на продукти харчування;

– Скандал між Марченком та Саакашвілі;

– Нардеп Тищенко влаштував вечірку для дружини в ресторані і порушив карантинні обмеження;

– В Україні стартувала вакцинація препаратом Pfizer;

– До кінця року МОЗ планує прищепити від коронавірусу половину дорослого населення України;

– Відбулися переговори в Нормандському форматі на рівні радників глав держав.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Рост цен и уровня бедности. Вечеринка Тищенко. Нормандский формат - встреча советников (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.