НАШ - Марафон. Рост цен и уровня бедности. Вечеринка Тищенко. Нормандский формат - встреча советников (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук
Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Дмитро Соломчук, народний депутат України, фракція «Слуга народу»
— Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук
— Ігор Уманський, екс-міністр фінансів України (4 березня 2020 по 30 березня 2020)
— Михайло Поживанов, доктор технічних наук, політичний діяч, нардеп II, IV, V,VI скл.
II ЧАСТИНА
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник.
Обговорювані теми:
– Бідність в Україні на тлі зростання цін на продукти харчування;
– Скандал між Марченком та Саакашвілі;
– Нардеп Тищенко влаштував вечірку для дружини в ресторані і порушив карантинні обмеження;
– В Україні стартувала вакцинація препаратом Pfizer;
– До кінця року МОЗ планує прищепити від коронавірусу половину дорослого населення України;
– Відбулися переговори в Нормандському форматі на рівні радників глав держав.
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