Чехия спустя месяцы уступила давлению США и исключила Росатом из тендера на постройку АЭС "Дукованы", открывая дорогу для американской Westing House. Это очень напоминает историю с болгарской АЭС "Белене", которую в итоге так и не достроили - и которую теперь также окучивает Westing. Спустя годы болгарский премьер приезжал в Россию и ныл про "старшего брата, который не помнит зла". Ждет ли та же судьба Чехию? Или теперь все четко стоят на своих позициях в новой Холодной войне, где Россия заняла наконец жесткую позицию?

Смотрите онлайн Политическая Россия Чехия с ее АЭС хочет повторить судьбу Болгарии. Простит ли Россия в этот раз (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.