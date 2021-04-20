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Политическая Россия. Чехия с ее АЭС хочет повторить судьбу Болгарии. Простит ли Россия в этот раз 20.04.2021

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Политическая Россия 20.04.2021. Чехия с ее АЭС хочет повторить судьбу Болгарии. Простит ли Россия в этот раз
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Политическая Россия - Чехия с ее АЭС хочет повторить судьбу Болгарии. Простит ли Россия в этот раз (20 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Чехия спустя месяцы уступила давлению США и исключила Росатом из тендера на постройку АЭС "Дукованы", открывая дорогу для американской Westing House. Это очень напоминает историю с болгарской АЭС "Белене", которую в итоге так и не достроили - и которую теперь также окучивает Westing. Спустя годы болгарский премьер приезжал в Россию и ныл про "старшего брата, который не помнит зла". Ждет ли та же судьба Чехию? Или теперь все четко стоят на своих позициях в новой Холодной войне, где Россия заняла наконец жесткую позицию?

 

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