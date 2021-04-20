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Время покажет 20.04.2021

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Время покажет 20.04.2021
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Время покажет (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Скандал продолжается, какие еще страны захотят выслать российских дипломатов? Дошли до края, чехи решили делить с нами землю и парковочные места вокруг посольства, как далеко это может зайти? Новый поворот в отношениях с Украиной, что на сей раз придумали в незалежной и кому украинские радикалы роют могилы? Весеннее обострение, где европейским лидерам мерещатся украинские войска?

 

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Комментариев: 1
Вовка Добрая Душа
20 Апреля 2021, 17:21
может хватит уже в гуано макать упырей - даунов ... они все равно ничего вокруг себя не понимают ... хватит уже смотреть год за годом в эти вытаращеные пустые глаза и рты орущие как в последний раз ... Артем ..
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