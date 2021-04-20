Скандал продолжается, какие еще страны захотят выслать российских дипломатов? Дошли до края, чехи решили делить с нами землю и парковочные места вокруг посольства, как далеко это может зайти? Новый поворот в отношениях с Украиной, что на сей раз придумали в незалежной и кому украинские радикалы роют могилы? Весеннее обострение, где европейским лидерам мерещатся украинские войска?

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