Видео - Время покажет. Чехия против России: кто виноват (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
Сергей Михеев. Покушение на Лукашенко. Подготовка к госперевороту в Белоруссии. Кто исполнитель
Сергей Михеев. Слегка струхнули, но от планов не отказались... Россия должна пересматривать политику
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Эксперты программы “Время покажет” продолжают обсуждать дипломатический скандал, разразившийся после высылки Чехией 18 российских дипломатов. Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице осенью 2014 года. Кто раздувает дипломатический скандал между двумя странами?
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