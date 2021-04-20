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Время покажет. Чехия против России: кто виноват 20.04.2021

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Видео 20.04.2021. Время покажет. Чехия против России: кто виноват
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Видео - Время покажет. Чехия против России: кто виноват (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Эксперты программы “Время покажет” продолжают обсуждать дипломатический скандал, разразившийся после высылки Чехией 18 российских дипломатов. Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице осенью 2014 года. Кто раздувает дипломатический скандал между двумя странами?

 

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