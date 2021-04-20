Сергей Михеев. Слегка струхнули, но от планов не отказались... Россия должна пересматривать политику

Сергей Михеев. Покушение на Лукашенко. Подготовка к госперевороту в Белоруссии. Кто исполнитель

Эксперты программы “Время покажет” продолжают обсуждать дипломатический скандал, разразившийся после высылки Чехией 18 российских дипломатов. Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице осенью 2014 года. Кто раздувает дипломатический скандал между двумя странами?

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