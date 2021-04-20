Кедми сорвался на крепкие выражения, говоря о провокаторах в России

Навальный = Сенцов. Мария Бутина о том, как героизируют преступников

"Позор на весь мир". Мария Захарова жестко об антироссийском демарше Чехии

"Истерика ФБК* по поводу Навального показывает, насколько глубоко они интегрированы в существующий заговор против России. Насколько Волков подчиняется указу, насколько эта структура лживая, они же подставили людей. Или Волков – внедренный агент, который убедил Навального приехать в Россию".



* ФБК признан иностранным агентом в РФ.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Как верхушка ФБК* "сливает" Навального и бежит от протеста (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.