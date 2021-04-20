Соловьёв LIVE - Как верхушка ФБК* "сливает" Навального и бежит от протеста (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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"Истерика ФБК* по поводу Навального показывает, насколько глубоко они интегрированы в существующий заговор против России. Насколько Волков подчиняется указу, насколько эта структура лживая, они же подставили людей. Или Волков – внедренный агент, который убедил Навального приехать в Россию".
* ФБК признан иностранным агентом в РФ.
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