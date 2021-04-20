В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Забуранна Леся, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Биков Сергій, політичний консультант;

– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Маломуж Микола, генерал армії України, екс-керівник служби зовнішньої розвідки;

– Співак Дмитро, керівник платформи ""Національна стратегія розвитку";

– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.;

– Атаманюк Юрій, економіст;

– Петровець Олег, політичний консультант.

Обговорювані теми:

– Нормандська зустріч на рівні радників. Нарощення військ, скільки триватиме ескалація на Донбасі?

– Затримання українського консула та взаємне висилання дипломатів. Чи не відійде питання Криму на задній план?

– Локдаун. Порушення в Києві та регіонах. Вакцинація

– Два роки з дебатів на стадіоні та другого туру. Результати роботи президента

– "Слуги народу" пропонують розірвати відносини з рф

– Коли буде новий транш МВФ?

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