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НАШ. Важливе. Разрыв отношений с РФ. Обострение на Донбассе 20.04.2021

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НАШ 20.04.2021. Важливе. Разрыв отношений с РФ. Обострение на Донбассе
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НАШ - Важливе. Разрыв отношений с РФ. Обострение на Донбассе (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Забуранна Леся, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Биков Сергій, політичний консультант;
– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Маломуж Микола, генерал армії України, екс-керівник служби зовнішньої розвідки;
– Співак Дмитро, керівник платформи ""Національна стратегія розвитку";
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.;
– Атаманюк Юрій, економіст;
– Петровець Олег, політичний консультант.

 

Обговорювані теми:
– Нормандська зустріч на рівні радників. Нарощення військ, скільки триватиме ескалація на Донбасі? 
– Затримання українського консула та взаємне висилання дипломатів. Чи не відійде питання Криму на задній план?
– Локдаун. Порушення в Києві та регіонах. Вакцинація
– Два роки з дебатів на стадіоні та другого туру. Результати роботи президента
– "Слуги народу" пропонують розірвати відносини з рф
– Коли буде новий транш МВФ?

 

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