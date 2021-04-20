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Время покажет. Русские идут 20.04.2021

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Видео 20.04.2021. Время покажет. Русские идут
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Видео - Время покажет. Русские идут (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Евросоюз считает развертывание военных сил РФ у границ Украины крупнейшим в истории, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Возможна ли полномасштабная война между странами?

 

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