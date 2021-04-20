Сергей Михеев. Покушение на Лукашенко. Подготовка к госперевороту в Белоруссии. Кто исполнитель

Евросоюз считает развертывание военных сил РФ у границ Украины крупнейшим в истории, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Возможна ли полномасштабная война между странами?

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