Шафран - Генетические эксперименты над людьми: что от нас скрывают (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Генетики сумели создать человеческий эмбрион из клеток кожи. “Роскосмос” заявил о желании создать сверхлюдей для исследования космоса. Всё это в условиях, когда военная угроза нарастает. Столкнемся ли мы с проблемой нашествия генетических мутантов, или наши опасения преждевременны? Разбираются Анна Шафран и эксперты - депутат Госдумы Николай Земцов и доктор юридических наук, профессор Александр Мохов.
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