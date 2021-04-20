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Шафран. Генетические эксперименты над людьми: что от нас скрывают 20.04.2021

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Шафран 20.04.2021. Генетические эксперименты над людьми: что от нас скрывают
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Шафран - Генетические эксперименты над людьми: что от нас скрывают (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Генетики сумели создать человеческий эмбрион из клеток кожи. “Роскосмос” заявил о желании создать сверхлюдей для исследования космоса. Всё это в условиях, когда военная угроза нарастает. Столкнемся ли мы с проблемой нашествия генетических мутантов, или наши опасения преждевременны? Разбираются Анна Шафран и эксперты - депутат Госдумы Николай Земцов и доктор юридических наук, профессор Александр Мохов.

 

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