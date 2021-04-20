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Резкий рост цен на жилье, который наблюдается в стране, в скором времени приведет к увеличению суммы налога на недвижимость. Рост цен оказывает существенное влияние на результаты очередной кадастровой оценки, от которой зависит размер взимаемого налога. К чему готовиться обычной российской семье? На какую сумму увеличится налог? Эти и другие важные темы обсудим с экспертами «Царьград.Главное». Специальный гость программы – депутат Госдумы России Дмитрий Ионин.

Смотрите онлайн Царьград. Главное За недвижимость будем платить больше: что спровоцирует рост налога (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.