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Царьград. Главное. За недвижимость будем платить больше: что спровоцирует рост налога 20.04.2021

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Царьград. Главное 20.04.2021. За недвижимость будем платить больше: что спровоцирует рост налога
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Царьград. Главное - За недвижимость будем платить больше: что спровоцирует рост налога (20 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Резкий рост цен на жилье, который наблюдается в стране, в скором времени приведет к увеличению суммы налога на недвижимость. Рост цен оказывает существенное влияние на результаты очередной кадастровой оценки, от которой зависит размер взимаемого налога. К чему готовиться обычной российской семье? На какую сумму увеличится налог? Эти и другие важные темы обсудим с экспертами «Царьград.Главное». Специальный гость программы – депутат Госдумы России Дмитрий Ионин.

 

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