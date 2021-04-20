В этом выпуске:

- Американский посол в Москве Салливан уезжает на консультации в Вашингтон;

- В Польшу переброшены несколько десятков истребителей Ф-15 и Ф-16;

- Центробанк уже в эту пятницу поднимет ключевую ставку до 5 процентов;

- БАМ и Транссиб подорожают;

- За год продажи автомобилей в России сократились на 67 000;

- Штаты ввели санкции против 9 белорусских госпредприятий;

- Антимонопольная служба не нашла нарушений во взлетевших ценах на отдых в Крыму и в Краснодарском крае;

- Рогозин объявил о начале строительства российской орбитальной станции.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Посол отсюда. Гугловоды из ФАС. Макет Рогозина. Галопом по Европам (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.