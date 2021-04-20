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Константин Сёмин. Посол отсюда. Гугловоды из ФАС. Макет Рогозина. Галопом по Европам 20.04.2021

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Константин Сёмин 20.04.2021. Посол отсюда. Гугловоды из ФАС. Макет Рогозина. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Посол отсюда. Гугловоды из ФАС. Макет Рогозина. Галопом по Европам (20 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Американский посол в Москве Салливан уезжает на консультации в Вашингтон;
- В Польшу переброшены несколько десятков истребителей Ф-15 и Ф-16;
- Центробанк уже в эту пятницу поднимет ключевую ставку до 5 процентов;
- БАМ и Транссиб подорожают;
- За год продажи автомобилей в России сократились на 67 000;
- Штаты ввели санкции против 9 белорусских госпредприятий;
- Антимонопольная служба не нашла нарушений во взлетевших ценах на отдых в Крыму и в Краснодарском крае;
- Рогозин объявил о начале строительства российской орбитальной станции.

 

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