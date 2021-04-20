Что известно о состоянии Навального? Дело об «экстремизме» штабов Навального засекретили

«Новые приключения» Петрова и Боширова. Что известно о шпионском скандале в Чехии

Россия готовится к митингам за Навального. Что ждать от послания Путина? Дело о январских митингах

Обыски, аресты и попытка затопления штаба: как давят на сторонников Навального перед акцией

21 апреля президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. По мнению политолога Константина Калачева, послание станет «прививкой от уныния, от скепсиса, от депрессии от сомнений».

«Президент до сих пор верит в возможность вербальных интервенций и думает, что его послание способно влиять на рейтинги власти. Поэтому я абсолютно уверен, что мы услышим об индексации пенсий работающим пенсионерам, помощи многодетным, повышении прожиточного минимума и многом другом, которое должно в сирых и убогих сеять уверенность, что государство их не забывает», — уверен Калачев.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Прививка от уныния»: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.