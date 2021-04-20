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Дождь. «Прививка от уныния»: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию 20.04.2021

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Телеканал Дождь 20.04.2021. «Прививка от уныния»: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию
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Телеканал Дождь - «Прививка от уныния»: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию (20 Апреля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

21 апреля президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. По мнению политолога Константина Калачева, послание станет «прививкой от уныния, от скепсиса, от депрессии от сомнений».

 

«Президент до сих пор верит в возможность вербальных интервенций и думает, что его послание способно влиять на рейтинги власти. Поэтому я абсолютно уверен, что мы услышим об индексации пенсий работающим пенсионерам, помощи многодетным, повышении прожиточного минимума и многом другом, которое должно в сирых и убогих сеять уверенность, что государство их не забывает», — уверен Калачев. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Прививка от уныния»: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Рулон Обоев
20 Апреля 2021, 20:11
Тюрьму вам ждать упыри интернетовские ...
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