Простые парни Петров и Боширов успевают всё, везде и всюду, народ уже слагает о них былины, по сети разошелся стих об этих парнях. Иначе, как с иронией относиться к данной ситуации невозможно. Чешским власть лень почитать, что говорит их же полиция, а там говорят об отсутствии доказательств и напрямую не связывают их с преступлением, в котором их уже успели обвинить. Удивительно, что никто не пытается подумать, а что дальше. Ощущение, что люди живут в совершенно своей реальности, при которой если не хочешь слушать Лаврова, то будешь слушать Шойгу.

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