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Политическая Россия. Альфа-банк "избавился" от Моргенштерна, когда против рэпера возбудили дело 20.04.2021

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Политическая Россия 20.04.2021. Альфа-банк "избавился" от Моргенштерна, когда против рэпера возбудили дело
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Политическая Россия - Альфа-банк "избавился" от Моргенштерна, когда против рэпера возбудили дело (20 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 20 Апреля 2021

Метаться в попытках выпутаться из скандальной ситуации вокруг Моргенштерна продолжает либеральный «Альфа-банк». На минувших выходных пресс-служба банка заявила, что наём Моргенштерна был «рекламным ходом», и что рэпер не входит в штат. Однако это враньё быстро опроверг адвокат самого пропагандиста проституции и наркотизации. Да и инсайдер «Политической России» в «Альфа-банке» подтвердил, что Моргенштерн продолжает числиться во внутренней корпоративной системе, уже будучи под расследованием полиции по факту пропаганды наркотиков.

 

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