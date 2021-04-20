Чехия с ее АЭС хочет повторить судьбу Болгарии. Простит ли Россия в этот раз

Метаться в попытках выпутаться из скандальной ситуации вокруг Моргенштерна продолжает либеральный «Альфа-банк». На минувших выходных пресс-служба банка заявила, что наём Моргенштерна был «рекламным ходом», и что рэпер не входит в штат. Однако это враньё быстро опроверг адвокат самого пропагандиста проституции и наркотизации. Да и инсайдер «Политической России» в «Альфа-банке» подтвердил, что Моргенштерн продолжает числиться во внутренней корпоративной системе, уже будучи под расследованием полиции по факту пропаганды наркотиков.

Смотрите онлайн Политическая Россия Альфа-банк "избавился" от Моргенштерна, когда против рэпера возбудили дело (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.