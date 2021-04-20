Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко 20.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 20.04.2021. Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко
20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 18.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко (20 Апреля 2021)

45 просмотров
2
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 20 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

- Завтрашняя акция оппозиции на Манежной площади - зачем Волков опять зовёт сторонников в тюрьму?
- Как голодает Навальный и чем может ему помочь Римский папа.
- Зачем Запад ждёт кончины Навального?
- Когда, наконец, закроется шапито имени Навального? 

 

Достоевскому 200 лет. За что его ценим мы и почему его ненавидят Чубайс, Быков и либеральная компания? 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу