Соловьёв LIVE - Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 20 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
- Завтрашняя акция оппозиции на Манежной площади - зачем Волков опять зовёт сторонников в тюрьму?
- Как голодает Навальный и чем может ему помочь Римский папа.
- Зачем Запад ждёт кончины Навального?
- Когда, наконец, закроется шапито имени Навального?
Достоевскому 200 лет. За что его ценим мы и почему его ненавидят Чубайс, Быков и либеральная компания?
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.