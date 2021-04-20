Чехия с ее АЭС хочет повторить судьбу Болгарии. Простит ли Россия в этот раз

Альфа-банк "избавился" от Моргенштерна, когда против рэпера возбудили дело

Чехия объявила в розыск россиян «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» (их вероятные имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых британские власти считают причастными к отравлению Скрипалей.

Местные власти утверждают, что они находились 11-16 октября 2014 года в Злинском крае Чехии, где 16 октября и 3 декабря произошли взрывы на складах боеприпасов. В результате первого взрыва погибли два человека, во второй раз обошлось без жертв.

В Чехии россияне использовали паспорта имена на имена Петрова и Боширова, а также паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров, сообщает местная полиция.

Смотрите онлайн Политическая Россия Взрывы в Чехии: Как в 2014 году Петров и Боширов спасли детей Донбасса (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.