Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Взрывы в Чехии: Как в 2014 году Петров и Боширов спасли детей Донбасса 20.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 20.04.2021. Взрывы в Чехии: Как в 2014 году Петров и Боширов спасли детей Донбасса
20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 18.04.2021 18.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 16.04.2021
Еще

Политическая Россия - Взрывы в Чехии: Как в 2014 году Петров и Боширов спасли детей Донбасса (20 Апреля 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 21 Апреля 2021

Чехия объявила в розыск россиян «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» (их вероятные имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых британские власти считают причастными к отравлению Скрипалей.

 

Местные власти утверждают, что они находились 11-16 октября 2014 года в Злинском крае Чехии, где 16 октября и 3 декабря произошли взрывы на складах боеприпасов. В результате первого взрыва погибли два человека, во второй раз обошлось без жертв.

 

В Чехии россияне использовали паспорта имена на имена Петрова и Боширова, а также паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров, сообщает местная полиция. 

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Взрывы в Чехии: Как в 2014 году Петров и Боширов спасли детей Донбасса (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу