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НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. Какой путь выберет Владимир Зеленский для Украины 20.04.2021

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НАШ 20.04.2021. Чёрный квадрат Карасёва. Какой путь выберет Владимир Зеленский для Украины
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НАШ - Чёрный квадрат Карасёва. Какой путь выберет Владимир Зеленский для Украины (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо, який шлях обере Володимир Зеленський для України. 

 

Гості студії:
– Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);
– Єрмолаєв Андрій, політолог;
– Семиноженко Володимир, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010), академік НАН України;
– Гвоздь Віктор, доктор військових наук, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України ( 2014-2016);
– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;
– Суслов Віктор, міністр економіки України 1997-1998 рр..

 

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