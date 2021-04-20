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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо, який шлях обере Володимир Зеленський для України.

Гості студії:

– Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);

– Єрмолаєв Андрій, політолог;

– Семиноженко Володимир, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010), академік НАН України;

– Гвоздь Віктор, доктор військових наук, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України ( 2014-2016);

– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;

– Суслов Віктор, міністр економіки України 1997-1998 рр..

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