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Соловьёв LIVE. Срочно! Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Митинг 21 апреля - заказ Запада 20.04.2021

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Соловьёв LIVE 20.04.2021. Срочно! Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Митинг 21 апреля - заказ Запада
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Соловьёв LIVE - Срочно! Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Митинг 21 апреля - заказ Запада (20 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Сегодня обсудим:

 

- Угар холодной войны. Как Запад раскручивал новый фейк про агентов Петрова и Баширова?

- Как боеприпасы со склада Чехии попадали к боевикам в Сирию и к украинским националистам в Донбасс?

- Кто готовил убийство Лукашенко и похищение его детей?

- Бунт в США: Генералы протестуют против решения Байдена о выводе войск из Афганистана

- Штаты в панике. В России начали строить первый завод по производству ударных беспилотников

- Киев запросил мира: Отрезвили российские эшелоны с пушками? Или пущена в ход украинская хитрость?

- Остудим пыл мятежников: как власть должна разобраться с шайкой навальнистов-заговорщиков?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Митинг 21 апреля - заказ Запада (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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