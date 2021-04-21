Соловьёв LIVE - Срочно! Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Митинг 21 апреля - заказ Запада (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Сегодня обсудим:
- Угар холодной войны. Как Запад раскручивал новый фейк про агентов Петрова и Баширова?
- Как боеприпасы со склада Чехии попадали к боевикам в Сирию и к украинским националистам в Донбасс?
- Кто готовил убийство Лукашенко и похищение его детей?
- Бунт в США: Генералы протестуют против решения Байдена о выводе войск из Афганистана
- Штаты в панике. В России начали строить первый завод по производству ударных беспилотников
- Киев запросил мира: Отрезвили российские эшелоны с пушками? Или пущена в ход украинская хитрость?
- Остудим пыл мятежников: как власть должна разобраться с шайкой навальнистов-заговорщиков?
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