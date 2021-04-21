Навальный = Сенцов. Мария Бутина о том, как героизируют преступников

"Позор на весь мир". Мария Захарова жестко об антироссийском демарше Чехии

Как верхушка ФБК* "сливает" Навального и бежит от протеста

Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Сегодня обсудим:

- Угар холодной войны. Как Запад раскручивал новый фейк про агентов Петрова и Баширова?

- Как боеприпасы со склада Чехии попадали к боевикам в Сирию и к украинским националистам в Донбасс?

- Кто готовил убийство Лукашенко и похищение его детей?

- Бунт в США: Генералы протестуют против решения Байдена о выводе войск из Афганистана

- Штаты в панике. В России начали строить первый завод по производству ударных беспилотников

- Киев запросил мира: Отрезвили российские эшелоны с пушками? Или пущена в ход украинская хитрость?

- Остудим пыл мятежников: как власть должна разобраться с шайкой навальнистов-заговорщиков?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Митинг 21 апреля - заказ Запада (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.