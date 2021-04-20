Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин завтра обратится с посланием Федеральному собранию; в России за сутки 8 164 подтвержденных случая коронавируса; состоялось заседание коллегии Министерства обороны; базу подготовки террористов уничтожили самолеты Воздушно-космических сил в Сирии; принят закон, запрещающий чиновникам и военным иметь двойное гражданство или вид на жительство; президент РФ написал предисловие к книге Ханса-Йоахима Фрая; историческая встреча состоялась на Красной площади; поздравления с днем рождения принимает Калерия Кислова.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (20 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.