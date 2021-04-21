Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. "Поймите, что вы - болваны". Гаспарян жжёт напалмом 15 минут об акциях 21 апреля 21.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 21.04.2021. "Поймите, что вы - болваны". Гаспарян жжёт напалмом 15 минут об акциях 21 апреля
21.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 19.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - "Поймите, что вы - болваны". Гаспарян жжёт напалмом 15 минут об акциях 21 апреля (21 Апреля 2021)

179 просмотров
13
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Политолог, историк Армен Гаспарян высказал всё, что думает об акциях 21 апреля в поддержку Алексея Навального.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Поймите, что вы - болваны". Гаспарян жжёт напалмом 15 минут об акциях 21 апреля (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу