Путин и Байден, выход из ВТО и зачем нужна «зелёная» энергетика

Чехия – скандал против России. Митинг и провокации. Дебаты с Фёдоровым

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о нарастающем противостоянии США и России, которое начинает походить на новую Холодную Войну, а также о фактической высылке американского посла «для консультаций» в Вашингтон и разоблачённом покушении о Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко.

Смотрите онлайн Николай Стариков Новая Холодная Война, послали посла и покушение на Лукашенко (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.