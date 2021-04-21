Николай Стариков - Новая Холодная Война, послали посла и покушение на Лукашенко (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о нарастающем противостоянии США и России, которое начинает походить на новую Холодную Войну, а также о фактической высылке американского посла «для консультаций» в Вашингтон и разоблачённом покушении о Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко.
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