Телеканал Дождь - Послание Путина Федеральному собранию (20 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
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21 апреля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Традиционно ни содержание, ни даже темы послания заранее не разглашаются.
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