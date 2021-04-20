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Дождь. Послание Путина Федеральному собранию 20.04.2021

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Телеканал Дождь 20.04.2021. Послание Путина Федеральному собранию
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Телеканал Дождь - Послание Путина Федеральному собранию (20 Апреля 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 21 Апреля 2021

21 апреля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Традиционно ни содержание, ни даже темы послания заранее не разглашаются.

 

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