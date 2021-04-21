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Соловьёв LIVE. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 21.04.2021

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Соловьёв LIVE 21.04.2021. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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Соловьёв LIVE - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (21 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

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Президент РФ Владимир Путин обращается посланием к Федеральному Собранию. Прямая трансляция церемонии оглашения из Центрального выставочного зала «Манеж».

 

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