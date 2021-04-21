Соловьёв LIVE - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Добро пожаловать в автозак. Шапито им. Навального. Достоевскому 200 лет. Наши с Борисом Якеменко
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Президент РФ Владимир Путин обращается посланием к Федеральному Собранию. Прямая трансляция церемонии оглашения из Центрального выставочного зала «Манеж».
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