Видео - Путин выступает с посланием Федеральному собранию (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
Сергей Михеев. Покушение на Лукашенко. Подготовка к госперевороту в Белоруссии. Кто исполнитель
Сергей Михеев. Слегка струхнули, но от планов не отказались... Россия должна пересматривать политику
Еще
Прямая трансляция. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент России обращается к парламенту уже в 17-й раз. Ожидается, что российский лидер затронет социальные вопросы и тему развития инфраструктуры.
Смотрите онлайн Видео Путин выступает с посланием Федеральному собранию (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.