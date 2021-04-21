Сергей Михеев. Слегка струхнули, но от планов не отказались... Россия должна пересматривать политику

Сергей Михеев. Покушение на Лукашенко. Подготовка к госперевороту в Белоруссии. Кто исполнитель

Время покажет. Чехия против России: кто виноват

Прямая трансляция. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент России обращается к парламенту уже в 17-й раз. Ожидается, что российский лидер затронет социальные вопросы и тему развития инфраструктуры.

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