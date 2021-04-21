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Путин выступает с посланием Федеральному собранию 21.04.2021

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Видео 21.04.2021. Путин выступает с посланием Федеральному собранию
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Видео - Путин выступает с посланием Федеральному собранию (21 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

Прямая трансляция. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент России обращается к парламенту уже в 17-й раз. Ожидается, что российский лидер затронет социальные вопросы и тему развития инфраструктуры.

 

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