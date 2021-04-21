Политическая Россия - Россия троллит Чехию, заверещавшую "а нас-то за що?" (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
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«А нас-то за що?» – В таком стиле отреагировало правительство Чехии на действия России, заявившей о высылке назад в Прагу 20 дипломатов. Причём попытки незалежных русофобов заикнуться о «возврате в городское пользование» земли, на которой расположено российское посольство в столице Чехии, вызвали ответный жёсткий троллинг. МИД России напомнил, что обнаглевшие американские лакеи сами владеют дорогой недвижимостью в центре Москвы.
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