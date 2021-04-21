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"Поймите, что вы - болваны". Гаспарян жжёт напалмом 15 минут об акциях 21 апреля

Мы в эфире! В студии - Роман Голованов и Сергей Карнаухов.

Следим за протестами в разных регионах России, организованными сторонниками Алексея Навального.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Протесты 21 апреля. За Навального. Не вышли. Прямой эфир (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.