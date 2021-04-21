НАШ - Марафон. Встреча Зеленского и Путина на Донбассе. Годовщина Зе-победы (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
Марафон. Рост цен и уровня бедности. Вечеринка Тищенко. Нормандский формат - встреча советников
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— 2 роки перемоги Зеленського. Другий тур виборів. Хто чий вирок?
— Зеленський запрошує Путіна на Донбас через загострення
— Вода в Крим
— Вакцинація в Україні
— Транш від МВФ
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Дмитро Корнійчук, політичний експерт
— Олександр Лазарєв, політолог
— Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"
— Олег Бондарчук, народний депутат України VII скликання, ВО "Свобода"
II ЧАСТИНА
— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.
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