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НАШ. Марафон. Встреча Зеленского и Путина на Донбассе. Годовщина Зе-победы 21.04.2021

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НАШ 21.04.2021. Марафон. Встреча Зеленского и Путина на Донбассе. Годовщина Зе-победы
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НАШ - Марафон. Встреча Зеленского и Путина на Донбассе. Годовщина Зе-победы (21 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— 2 роки перемоги Зеленського. Другий тур виборів. Хто чий вирок?
— Зеленський запрошує Путіна на Донбас через загострення
— Вода в Крим
— Вакцинація в Україні
— Транш від МВФ

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Дмитро Корнійчук, політичний експерт
— Олександр Лазарєв, політолог
— Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"   
— Олег Бондарчук, народний депутат України VII скликання, ВО "Свобода" 

 

II ЧАСТИНА
— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл. 

 

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