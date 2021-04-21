Важливе. "Ключи" от Крыма. Встреча "нормандской четвёрки" на уровне советников

Важливе. Разрыв отношений с РФ. Обострение на Донбассе

Чёрный квадрат Карасёва. Какой путь выберет Владимир Зеленский для Украины

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— 2 роки перемоги Зеленського. Другий тур виборів. Хто чий вирок?

— Зеленський запрошує Путіна на Донбас через загострення

— Вода в Крим

— Вакцинація в Україні

— Транш від МВФ

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Дмитро Корнійчук, політичний експерт

— Олександр Лазарєв, політолог

— Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"

— Олег Бондарчук, народний депутат України VII скликання, ВО "Свобода"

II ЧАСТИНА

— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Встреча Зеленского и Путина на Донбассе. Годовщина Зе-победы (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.