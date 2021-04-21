Владимир Путин в конце послания Федеральному собранию предупредил Запад об ответе за любые провокации. Он пообещал, что о содеянном пожалеют «так, как давно уже ни о чем не жалели». Обсудили внешнеполитическую повестку в послании президента с корреспондентом RT Константином Придыбайло.

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