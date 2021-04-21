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Соловьёв LIVE. Жесткий сигнал Западу в послании Путина 21.04.2021

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Соловьёв LIVE 21.04.2021. Жесткий сигнал Западу в послании Путина
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Соловьёв LIVE - Жесткий сигнал Западу в послании Путина (21 Апреля 2021)

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Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Владимир Путин в конце послания Федеральному собранию предупредил Запад об ответе за любые провокации. Он пообещал, что о содеянном пожалеют «так, как давно уже ни о чем не жалели». Обсудили внешнеполитическую повестку в послании президента с корреспондентом RT Константином Придыбайло.

 

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