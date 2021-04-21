Что станет главными задачами на ближайшие годы? Какие сигналы от ежегодного послания Путина ждут на западе и как нам жить в условиях обостряющихся отношений с Америкой и их союзниками? Послание президента РФ вот-вот стартует, идут последние приготовления, будем смотреть его в прямом эфире, а потом обсуждать. Ожидаются ёмкие и жёсткие заявления, но прогнозировать уже особого смысла нет, скоро сами всё увидим.

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