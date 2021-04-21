21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собрании, озвучив ключевые задачи развития страны на ближайший год. Главной темой стала социально-экономическая политика. Прежде всего — борьба с коронавирусом, дополнительная поддержка семей с детьми, пособия, строительство школ, увеличение бюджетных мест в вузах, туристический кэшбек, экология и другие актуальные вопросы. На прямой связи со студией из Центрального выставочного зала «Манеж» — телеведущий Руслан Осташко.

Смотрите онлайн Время покажет (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.