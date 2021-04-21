Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ 21.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 21.04.2021. Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ
21.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021
Еще

НАШ - Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ (21 Апреля 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 21 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
– Медведєва Олеся, журналістка;
– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки);
– Швайка Ігор, народний депутат України VII скл.;
– Побер Ігор, народний депутат України VII -VIII скл.;
– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я;
Ставнійчук Марина, заслужений юрист України.

 

Обговорювані теми:
– Зеленський запросив Путіна зустрітися на Донбасі. Заяви Кремля. Путін про Україну;
– Президент підписав закон про призов на військову службу резервістів «в особливий період»;
– Два роки з другого туру. Підсумки роботи двох років президента Зеленського.

 

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу