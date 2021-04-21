НАШ - Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
– Медведєва Олеся, журналістка;
– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки);
– Швайка Ігор, народний депутат України VII скл.;
– Побер Ігор, народний депутат України VII -VIII скл.;
– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я;
Ставнійчук Марина, заслужений юрист України.
Обговорювані теми:
– Зеленський запросив Путіна зустрітися на Донбасі. Заяви Кремля. Путін про Україну;
– Президент підписав закон про призов на військову службу резервістів «в особливий період»;
– Два роки з другого туру. Підсумки роботи двох років президента Зеленського.
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