Важливе. Разрыв отношений с РФ. Обострение на Донбассе

Чёрный квадрат Карасёва. Какой путь выберет Владимир Зеленский для Украины

Марафон. Встреча Зеленского и Путина на Донбассе. Годовщина Зе-победы

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

– Медведєва Олеся, журналістка;

– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки);

– Швайка Ігор, народний депутат України VII скл.;

– Побер Ігор, народний депутат України VII -VIII скл.;

– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров'я;

Ставнійчук Марина, заслужений юрист України.

Обговорювані теми:

– Зеленський запросив Путіна зустрітися на Донбасі. Заяви Кремля. Путін про Україну;

– Президент підписав закон про призов на військову службу резервістів «в особливий період»;

– Два роки з другого туру. Підсумки роботи двох років президента Зеленського.

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.