Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Москалькова сообщила, что серьезных рисков для здоровья Навального нет 21.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 21.04.2021. Москалькова сообщила, что серьезных рисков для здоровья Навального нет
21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Москалькова сообщила, что серьезных рисков для здоровья Навального нет (21 Апреля 2021)

167 просмотров
4
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Алексея Навального, находящегося во владимирской областной больнице для осужденных, 20 апреля посещали врачи, серьезных рисков для его здоровья нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.


"Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей", - сказала Москалькова.

 

Она пояснила, что Навального посещали "врачи из гражданских лечебных учреждений, не из системы ФСИН", отметив, что, по ее данным, речь идет о медиках из владимирских медучреждений. Москалькова добавила, что запросила письменную информацию об этом посещении, а также заключение врачей, осмотревших осужденного.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Москалькова сообщила, что серьезных рисков для здоровья Навального нет (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу