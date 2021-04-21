Алексея Навального, находящегося во владимирской областной больнице для осужденных, 20 апреля посещали врачи, серьезных рисков для его здоровья нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.



"Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей", - сказала Москалькова.

Она пояснила, что Навального посещали "врачи из гражданских лечебных учреждений, не из системы ФСИН", отметив, что, по ее данным, речь идет о медиках из владимирских медучреждений. Москалькова добавила, что запросила письменную информацию об этом посещении, а также заключение врачей, осмотревших осужденного.

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